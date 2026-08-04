Акции Palantir Technologies дорожают на 16 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Акции американской технологической компании Palantir Technologies растут в цене на предторгах в США на 16% после публикации квартального отчета.

Компания повысила прогноз выручки на текущий год до 8,15–8,158 миллиарда долларов с ожидавшихся ранее 7,65–7,662 миллиарда.

Квартальная чистая прибыль и выручка компании значительно выросли в годовом выражении.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Акции американской технологической компании Palantir Technologies растут в цене на предторгах в США на 16% после публикации квартального отчета, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.02 мск до открытия торгов вторника акции дорожают на 15,96%, до 145,7 доллара. В понедельник акции подорожали на 2,1%, до 125,65 доллара.

В опубликованном ранее отчете за прошлый квартал компания повысила прогноз выручки на текущий год до 8,15-8,158 миллиарда долларов с ожидавшихся ранее 7,65-7,662 миллиарда.

В то же время приходящаяся на акционеров квартальная чистая прибыль выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,062 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,41 доллара с 0,13 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию также составила 0,41 доллара при прогнозе в 0,34 доллара.

Выручка увеличилась в 1,9 раза, до 1,935 миллиарда долларов при прогнозе в 1,81 миллиарда. Выручка отдельно в США поднялась в 2,1 раза, до 1,573 миллиарда долларов, в том числе доход от госконтрактов вырос в 1,9 раза, до 809 миллионов долларов, от коммерческих клиентов - в 2,5 раза, до 764 миллионов.

В первом полугодии приходящаяся на акционеров чистая прибыль выросла в 3,6 раза в годовом выражении, до 1,932 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,75 доллара с 0,21 доллара год назад, выручка - в 1,9 раза, до 3,568 миллиарда долларов.