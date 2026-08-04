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Мадьяр рассказал, когда возобновится полноценная работа АЭС "Пакш" - РИА Новости, 04.08.2026
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21:45 04.08.2026
Мадьяр рассказал, когда возобновится полноценная работа АЭС "Пакш"

Мадьяр: перезапуск АЭС "Пакш" возможен через неделю после дождей в Австрии и ФРГ

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полноценное восстановление работы АЭС «Пакш» возможно примерно через неделю при условии, что в четверг в Австрии и Германии пройдут дожди.
  • Дожди должны повысить уровень воды в Дунае до необходимого уровня, что позволит запустить турбины и энергоблоки АЭС.
  • Ядерная безопасность не находится под угрозой, даже если придется остановить последнюю работающую турбину.
БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Полноценное восстановление работы АЭС "Пакш" возможно примерно через неделю, если в четверг, согласно прогнозам синоптиков, в Австрии и Германии пройдут дожди и уровень воды в Дунае повысится, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Если метеорологические и гидрологические расчеты оправдаются и в австрийско-германской части водосборного бассейна Дуная действительно выпадет значительное количество осадков, то примерно через неделю вызванное ими повышение уровня воды достигнет нужного уровня и турбины и энергоблоки (АЭС "Пакш" - ред.) можно будет запустить", - сказал Мадьяр в видеообращении из Пакша, опубликованном в соцсети Facebook*.
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Мадьяр отметил, что, по прогнозам синоптиков, дожди в Австрии и Германии должны пройти в четверг, до этого уровень воды в реке в районе "Пакша" не должен опускаться, что позволит сохранить в работающем положении последнюю из восьми работающих турбин, которая обеспечивает производство 240 МВтч электроэнергии.
"Ситуация безопасна. Ядерная безопасность является первоочередной и важнейшей задачей для работающих здесь людей, властей, правительства и всей страны. Она ни в какой момент не находилась и сейчас не находится под угрозой. Даже если по какой-либо причине придется остановить эту последнюю работающую турбину, вырабатывающую электроэнергию, ядерная безопасность все равно не окажется под угрозой", - подчеркнул венгерский премьер.
По его словам, в настоящее время энергосистема Венгрии работает стабильно, помимо АЭС "Пакш" необходимое количество электроэнергии обеспечивают три крупнейшие теплоэлектростанции. Похолодание ожидается в пятницу, до тех пор три дня все еще будут экстремально жаркими.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары и во вторник продлило его до пятницы.
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