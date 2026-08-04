Мадьяр рассказал, когда возобновится полноценная работа АЭС "Пакш"

Краткий пересказ от РИА ИИ Полноценное восстановление работы АЭС «Пакш» возможно примерно через неделю при условии, что в четверг в Австрии и Германии пройдут дожди.

Дожди должны повысить уровень воды в Дунае до необходимого уровня, что позволит запустить турбины и энергоблоки АЭС.

Ядерная безопасность не находится под угрозой, даже если придется остановить последнюю работающую турбину.

БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Полноценное восстановление работы АЭС "Пакш" возможно примерно через неделю, если в четверг, согласно прогнозам синоптиков, в Австрии и Германии пройдут дожди и уровень воды в Дунае повысится, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Если метеорологические и гидрологические расчеты оправдаются и в австрийско-германской части водосборного бассейна Дуная действительно выпадет значительное количество осадков, то примерно через неделю вызванное ими повышение уровня воды достигнет нужного уровня и турбины и энергоблоки (АЭС "Пакш" - ред.) можно будет запустить", - сказал Мадьяр в видеообращении из Пакша, опубликованном в соцсети Facebook*.

Мадьяр отметил, что, по прогнозам синоптиков, дожди в Австрии и Германии должны пройти в четверг, до этого уровень воды в реке в районе "Пакша" не должен опускаться, что позволит сохранить в работающем положении последнюю из восьми работающих турбин, которая обеспечивает производство 240 МВтч электроэнергии.

"Ситуация безопасна. Ядерная безопасность является первоочередной и важнейшей задачей для работающих здесь людей, властей, правительства и всей страны. Она ни в какой момент не находилась и сейчас не находится под угрозой. Даже если по какой-либо причине придется остановить эту последнюю работающую турбину, вырабатывающую электроэнергию, ядерная безопасность все равно не окажется под угрозой", - подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, в настоящее время энергосистема Венгрии работает стабильно, помимо АЭС "Пакш" необходимое количество электроэнергии обеспечивают три крупнейшие теплоэлектростанции. Похолодание ожидается в пятницу, до тех пор три дня все еще будут экстремально жаркими.

Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары и во вторник продлило его до пятницы.