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Китай вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:57 04.08.2026
Китай вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми

Китай вытеснил ОАЭ из топ-5 основных стран для отдыха российских семей с детьми

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай этим летом вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми, заняв 4% от всех бронирований.
  • Самым популярным направлением для отдыха у российских семей остается Турция, ее доля этим летом составила 60%.
  • На втором месте по популярности находится Египет, а поездки с детьми по России остаются на третьем месте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай этим летом вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми, заняв 4% от всех бронирований и вытеснив ОАЭ, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.
«
"Растет число поклонников Китая среди путешествующих с детьми. Этим летом его доля составляет 4%. Средний чек – 261 тысяча рублей за тур на девять ночей. В прошлом году это место занимали ОАЭ, но сейчас, хоть продажи и возобновились, туристы пока с осторожностью относятся к бронированиям туров в Эмираты", - рассказали там.
Самым популярным направлением для отдыха у российских семей остается Турция - этим летом доля направления составила 60%. Средний чек за тур туда составил порядка 322 тысяч рублей на семью.
На втором месте по популярности находится Египет, где отдых обойдется семье в среднем 259 тысяч рублей. Поездки с детьми по России остаются на третьем месте со средней ценой отдыха в 134 тысячи рублей.
Последнее место в пятерке самых популярных стран заняла Абхазия, где отдых обходится в 156 тысяч рублей.
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