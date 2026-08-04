Китай вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай этим летом вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми, заняв 4% от всех бронирований.
- Самым популярным направлением для отдыха у российских семей остается Турция, ее доля этим летом составила 60%.
- На втором месте по популярности находится Египет, а поездки с детьми по России остаются на третьем месте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай этим летом вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми, заняв 4% от всех бронирований и вытеснив ОАЭ, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.
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"Растет число поклонников Китая среди путешествующих с детьми. Этим летом его доля составляет 4%. Средний чек – 261 тысяча рублей за тур на девять ночей. В прошлом году это место занимали ОАЭ, но сейчас, хоть продажи и возобновились, туристы пока с осторожностью относятся к бронированиям туров в Эмираты", - рассказали там.
Самым популярным направлением для отдыха у российских семей остается Турция - этим летом доля направления составила 60%. Средний чек за тур туда составил порядка 322 тысяч рублей на семью.
На втором месте по популярности находится Египет, где отдых обойдется семье в среднем 259 тысяч рублей. Поездки с детьми по России остаются на третьем месте со средней ценой отдыха в 134 тысячи рублей.
Последнее место в пятерке самых популярных стран заняла Абхазия, где отдых обходится в 156 тысяч рублей.