Правительство выделило дополнительные средства на отдых детей бойцов СВО

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"Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется 40 тысяч ребят", - сказал Мишустин на совещании по развитию туризма.