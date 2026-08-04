Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило дополнительные средства на отдых детей бойцов СВО - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 04.08.2026 (обновлено: 08:22 04.08.2026)
Правительство выделило дополнительные средства на отдых детей бойцов СВО

Кабмин дополнительно выделил 3 млрд руб на летний отдых детей участников СВО

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
  • Выделенные средства позволят 40 тысячам детей провести каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее с инициативой об увеличении финансирования детского отдыха выступила "Единая Россия". В июне предложение партии поддержал президент России Владимир Путин.
«
"Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется 40 тысяч ребят", - сказал Мишустин на совещании по развитию туризма.
Глава кабмина отметил, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма. По словам премьера, их главная особенность - в стремлении помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения, найти профессиональные ориентиры.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Турсезон-2026 на Кубани: ставка на безопасность и эмоции
28 мая, 12:17
 
ОбществоРоссияКраснодарский крайМихаил МишустинЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала