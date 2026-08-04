В Северной Осетии задержали подозреваемого в стрельбе на базе отдыха

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он во время ссоры открыл стрельбу на базе отдыха и ранил одного из отдыхающих, сообщили в МВД по региону.