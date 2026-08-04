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В Северной Осетии задержали подозреваемого в стрельбе на базе отдыха - РИА Новости, 04.08.2026
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16:30 04.08.2026
В Северной Осетии задержали подозреваемого в стрельбе на базе отдыха

В Северной Осетии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на базе отдыха

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северной Осетии на базе отдыха произошел инцидент со стрельбой, в результате которого один человек получил ранение.
  • Подозреваемый — 34-летний житель Владикавказа — был задержан полицией.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он во время ссоры открыл стрельбу на базе отдыха и ранил одного из отдыхающих, сообщили в МВД по региону.
По предварительным данным ведомства, на базе отдыха в Ирафском районе 34-летний житель Владикавказа, используя малозначительный повод, затеял ссору с двумя отдыхавшими мужчинами 1984 и 1983 годов рождения.
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"В ходе выяснения отношений злоумышленник достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел не менее трех выстрелов в землю в область ног оппонентов, чем создал реальную угрозу их жизни и здоровью. В результате один из потерпевших, 43-летний мужчина, получил слепое огнестрельное ранение нижней трети правой голени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после оказания медицинской помощи в районной больнице получивший ранение мужчина был отпущен.
"Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. Следственным подразделением ОМВД России по Ирафскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – ред.)", - отметили в министерстве.
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