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США и Иран во вторник могут договориться об открытии Ормуза, заявил Бессент - РИА Новости, 04.08.2026
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15:02 04.08.2026 (обновлено: 15:26 04.08.2026)
США и Иран во вторник могут договориться об открытии Ормуза, заявил Бессент

Бессент: США и Иран могут договориться об открытии Ормуза во вторник или среду

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Министерства финансов США Скотт Бессент
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ведут переговоры с Ираном об открытии Ормузского пролива.
  • Глава американского минфина Скотт Бессент заявил о вероятности, что соглашение может быть достигнуто во вторник или среду.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте", - сказал он в эфире телеканала CNBC.
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Вчера, 10:26
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже во вторник, назвав это первой фазой будущих договоренностей.
Он сообщил 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.
Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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