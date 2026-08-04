США и Иран во вторник могут договориться об открытии Ормуза, заявил Бессент

Краткий пересказ от РИА ИИ США ведут переговоры с Ираном об открытии Ормузского пролива.

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил о вероятности, что соглашение может быть достигнуто во вторник или среду.

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте", - сказал он в эфире телеканала CNBC

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже во вторник, назвав это первой фазой будущих договоренностей.

Он сообщил 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.

Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.