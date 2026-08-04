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Соглашения об открытии Ормузского пролива пока нет, заявили в МИД Катара - РИА Новости, 04.08.2026
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14:10 04.08.2026
Соглашения об открытии Ормузского пролива пока нет, заявили в МИД Катара

Аль-Ансари: соглашение об открытии Ормузского пролива пока не достигнуто

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что соглашение об открытии Ормузского пролива пока не достигнуто.
  • По словам аль-Ансари, Катар не устанавливает конкретных сроков для достижения соглашения, основываясь на своем опыте в посредничестве.
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Соглашение об открытии Ормузского пролива пока не достигнуто, каких-либо конкретных сроков в этом вопросе нет, заявил во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"На настоящий момент такого соглашения нет", - сказал аль-Ансари, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в Дохе.
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По его словам, опыт Катара в посредничестве в различных международных конфликтах показывает, что в установлении конкретных сроков достижения соглашения нет никакого смысла. "Мы не выдвигаем никаких графиков, это следует из нашего опыты. Мы стремимся к достижению соглашения в кратчайшие сроки", - сказал катарский дипломат.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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