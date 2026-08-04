Соглашения об открытии Ормузского пролива пока нет, заявили в МИД Катара

ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Соглашение об открытии Ормузского пролива пока не достигнуто, каких-либо конкретных сроков в этом вопросе нет, заявил во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.