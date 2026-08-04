СМИ раскрыли, как будет вестись судоходство в Ормузе в случае сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана — для выхода из него.

За проход через пролив будет взиматься «сервисный сбор» для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержания персонала, доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.

Высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, считая, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана - для выхода из него, сообщает газета Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана - для выхода из него, сообщает газета New York Times

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает газета, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней.

"Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом", - говорится в материале издания.

Иранские чиновники заявили газете, что за проход через пролив будет взиматься "сервисный сбор" для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.

Вместе с тем американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил газете, что судоходство по любым "временным" маршрутам через Ормузский пролив якобы не будет требовать разрешения Ирана, а также какой-либо платы.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузском проливу. Они считают, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана. Они также подчеркивают, что даже если суда будут ходить по маршруту рядом с водами Омана, там по-прежнему якобы остается много мин, для прохождения через которые судам будет необходимо координировать свое движение с Ираном.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.