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СМИ раскрыли, как будет вестись судоходство в Ормузе в случае сделки - РИА Новости, 04.08.2026
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10:08 04.08.2026
СМИ раскрыли, как будет вестись судоходство в Ормузе в случае сделки

NYT рассказала, как будет вестись судоходство в Ормузе в случае сделки

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана — для выхода из него.
  • За проход через пролив будет взиматься «сервисный сбор» для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержания персонала, доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.
  • Высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, считая, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана - для выхода из него, сообщает газета New York Times.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает газета, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней.
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"Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом", - говорится в материале издания.
Иранские чиновники заявили газете, что за проход через пролив будет взиматься "сервисный сбор" для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.
Вместе с тем американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил газете, что судоходство по любым "временным" маршрутам через Ормузский пролив якобы не будет требовать разрешения Ирана, а также какой-либо платы.
По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузском проливу. Они считают, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана. Они также подчеркивают, что даже если суда будут ходить по маршруту рядом с водами Омана, там по-прежнему якобы остается много мин, для прохождения через которые судам будет необходимо координировать свое движение с Ираном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранОрмузский проливОманДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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