Опрос показал, сколько россиян уверены в будущем развитии страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (56%) считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития общества.

37% граждан отчетливо представляют себе перспективу развития РФ в ближайшие пять лет.

По мнению опрошенных, России сейчас прежде всего нужно возрождение культуры и духовности (31%), возрождение патриотизма (29%), сильный лидер (28%), сильное государство (28%) и возрождение традиций (22%).

СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Большинство россиян (56%) считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития общества страны, а 37% граждан отчетливо себе представляют перспективу развития РФ в ближайшие пять лет, сообщил генеральный директор аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерий Федоров.

Во вторник Федоров представил опрос АЦ ВЦИОМ на сессии "Государство для людей. Как меняется госуправление и какие вызовы это ставит перед теми, кто отвечает за развитие страны", которая прошла в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже.

Согласно приведенным данным, 56% респондентов считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития российского общества. По мнению 52% граждан, большинство их родных, друзей, коллег и знакомых считают, что у РФ есть долгосрочная цель и ясное направление развития. В то же время 43% опрошенных уверены в том, что у России предсказуемое будущее, а 37% - отчетливо себе представляют перспективу развития России в ближайшие пять лет.

Кроме того, по словам Федорова, опрошенные убеждены, что России сейчас прежде всего нужно возрождение культуры и духовности (31%), возрождение патриотизма (29%), сильный лидер (28%), сильное государство (28%) и возрождение традиций (22%).

"Мы по-разному представляем будущее. Единой общей картины, куда же нам плыть, пока нет… Мы сегодня живем в так называемом многопоколенном обществе. Впервые в истории человечества за миллионы лет одновременно сосуществует пять поколений людей. Это по самым скромным расчетам, но минимум пять поколений сосуществует. Они - граждане, клиенты, потребители, избиратели. И всех государство должно удовлетворить", - сказал Федоров.

По его словам, 24% респондентов хотели бы видеть Россию через 10-15 лет великой страной с мощной экономикой и вооружением, а также выдающимися достижениями в культуре и спорте. В то же время 22% опрошенных хотели бы видеть благоустроенную страну, где комфортно и безопасно жить, то есть в с доступными медуслугами, качественными дорогами и хорошей экологией.

Кроме того, 20% россиян отметили, что хотели бы видеть в России свободную страну, где соблюдаются права и свободы граждан, 18% - социальное государство, в котором обеспечены социальная справедливость и соцзащита граждан, а 12% - современную страну с высокотехнологичной экономикой, где широко применяются передовые технологии.