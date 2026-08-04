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Опрос показал, сколько россиян уверены в будущем развитии страны - РИА Новости, 04.08.2026
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11:41 04.08.2026
Опрос показал, сколько россиян уверены в будущем развитии страны

ВЦИОМ: 56% россиян считают, что у России есть долгосрочная стратегия развития

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (56%) считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития общества.
  • 37% граждан отчетливо представляют себе перспективу развития РФ в ближайшие пять лет.
  • По мнению опрошенных, России сейчас прежде всего нужно возрождение культуры и духовности (31%), возрождение патриотизма (29%), сильный лидер (28%), сильное государство (28%) и возрождение традиций (22%).
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Большинство россиян (56%) считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития общества страны, а 37% граждан отчетливо себе представляют перспективу развития РФ в ближайшие пять лет, сообщил генеральный директор аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерий Федоров.
Во вторник Федоров представил опрос АЦ ВЦИОМ на сессии "Государство для людей. Как меняется госуправление и какие вызовы это ставит перед теми, кто отвечает за развитие страны", которая прошла в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже.
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Согласно приведенным данным, 56% респондентов считают, что у высшего руководства России есть долгосрочная стратегия развития российского общества. По мнению 52% граждан, большинство их родных, друзей, коллег и знакомых считают, что у РФ есть долгосрочная цель и ясное направление развития. В то же время 43% опрошенных уверены в том, что у России предсказуемое будущее, а 37% - отчетливо себе представляют перспективу развития России в ближайшие пять лет.
Кроме того, по словам Федорова, опрошенные убеждены, что России сейчас прежде всего нужно возрождение культуры и духовности (31%), возрождение патриотизма (29%), сильный лидер (28%), сильное государство (28%) и возрождение традиций (22%).
"Мы по-разному представляем будущее. Единой общей картины, куда же нам плыть, пока нет… Мы сегодня живем в так называемом многопоколенном обществе. Впервые в истории человечества за миллионы лет одновременно сосуществует пять поколений людей. Это по самым скромным расчетам, но минимум пять поколений сосуществует. Они - граждане, клиенты, потребители, избиратели. И всех государство должно удовлетворить", - сказал Федоров.
По его словам, 24% респондентов хотели бы видеть Россию через 10-15 лет великой страной с мощной экономикой и вооружением, а также выдающимися достижениями в культуре и спорте. В то же время 22% опрошенных хотели бы видеть благоустроенную страну, где комфортно и безопасно жить, то есть в с доступными медуслугами, качественными дорогами и хорошей экологией.
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Кроме того, 20% россиян отметили, что хотели бы видеть в России свободную страну, где соблюдаются права и свободы граждан, 18% - социальное государство, в котором обеспечены социальная справедливость и соцзащита граждан, а 12% - современную страну с высокотехнологичной экономикой, где широко применяются передовые технологии.
Федоров представил результаты всероссийских репрезентативных опросов "ВЦИОМ-Спутник", проведенных 2024-2026 годах среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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