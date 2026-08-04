В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Волгоградской области объявлена «беспилотная опасность».
- Предупреждение опубликовано региональным управлением МЧС в 23:30 4 августа 2026 года.
ВОЛГОГРАД, 4 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает региональное управление МЧС.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 23.30 4 августа 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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