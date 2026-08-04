В УВКПЧ ООН прокомментировали атаку на Геленджик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили о необходимости принятия мер для защиты мирных жителей и гражданских объектов.
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, среди них трое детей.
- Госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
ЖЕНЕВА, 4 авг — РИА Новости. Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки в Геленджике.
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"Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты", — заявила официальный представитель управления Марта Уртадо на просьбу прокомментировать удары ВСУ.
Она отметила, что удар БПЛА в Геленджике, а также атака беспилотников в Московской области 4 августа "свидетельствуют об общей эскалации, ведущей к росту числа пострадавших среди гражданского населения".
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, скончались семь человек, среди них трое детей.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 получили амбулаторную медицинскую помощь.