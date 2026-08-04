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В УВКПЧ ООН прокомментировали атаку на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
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16:40 04.08.2026 (обновлено: 21:34 04.08.2026)
В УВКПЧ ООН прокомментировали атаку на Геленджик

УВКПЧ ООН после атаки в Геленджике призвало оградить мирных людей от опасности

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили о необходимости принятия мер для защиты мирных жителей и гражданских объектов.
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, среди них трое детей.
  • Госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
ЖЕНЕВА, 4 авг — РИА Новости. Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки в Геленджике.
«

"Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты", — заявила официальный представитель управления Марта Уртадо на просьбу прокомментировать удары ВСУ.

Она отметила, что удар БПЛА в Геленджике, а также атака беспилотников в Московской области 4 августа "свидетельствуют об общей эскалации, ведущей к росту числа пострадавших среди гражданского населения".
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, скончались семь человек, среди них трое детей.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 получили амбулаторную медицинскую помощь.
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