В УВКПЧ ООН прокомментировали атаку на Геленджик

ЖЕНЕВА, 4 авг — РИА Новости. Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки в Геленджике.

"Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты", — заявила официальный представитель управления Марта Уртадо на просьбу прокомментировать удары ВСУ.

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, скончались семь человек, среди них трое детей.