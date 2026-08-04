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В УВКПЧ ООН заявили о сборе данных об атаке ВСУ на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
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16:37 04.08.2026 (обновлено: 16:43 04.08.2026)
В УВКПЧ ООН заявили о сборе данных об атаке ВСУ на Геленджик

В УВКПЧ ООН заявили о сборе и верификации данных об атаке ВСУ на Геленджик

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека собирают и проверяют данные об атаке в Геленджике, где погибли мирные граждане.
  • В УВКПЧ ООН также располагают информацией о атаке беспилотника в Московской области утром 4 августа.
ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили РИА Новости, что собирают и верифицируют данные об атаке в Геленджике, где погибли мирные граждане.
В управлении отметили, что им "известно о сообщениях, касающихся атаки беспилотника в Архипо-Осиповке, произошедшей 3 августа".
"Мы также располагаем информацией о еще одной атаке беспилотника в РФ – в Московской области утром 4 августа. Мы продолжаем собирать и проверять сведения об этих инцидентах, в том числе об обстоятельствах, при которых пострадали или погибли мирные жители", - заявила РИА Новости официальный представитель управления Марта Уртадо.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
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