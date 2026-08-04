В УВКПЧ ООН заявили о сборе данных об атаке ВСУ на Геленджик

ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили РИА Новости, что собирают и верифицируют данные об атаке в Геленджике, где погибли мирные граждане.

В управлении отметили, что им "известно о сообщениях, касающихся атаки беспилотника в Архипо-Осиповке, произошедшей 3 августа".

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.