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Онищенко оценил риски распространения инфекции со взрывной диареей в России - РИА Новости, 04.08.2026
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23:30 04.08.2026 (обновлено: 23:33 04.08.2026)
Онищенко оценил риски распространения инфекции со взрывной диареей в России

Онищенко: риск распространения инфекции со взрывной диареей в РФ маловероятен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко считает маловероятным завоз в Россию циклоспороза, активно распространяющегося в США.
  • Он указал на сокращение поездок россиян в США и отсутствие активного товарного обмена как на факторы, снижающие риск завоза инфекции.
  • Онищенко уточнил, что возбудитель циклоспороза чаще встречается в тропическом и субтропическом климате Центральной и Южной Америки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завоз в Россию циклоспороза, который активно распространяется в США и характеризуется взрывной диареей, маловероятен, поскольку число поездок россиян в США значительно сократилось, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее генеральный директор компании Think Healthy Group Тэйлор Уоллес сообщил РИА Новости о том, что вспышка циклоспороза - инфекции со взрывной диареей - может распространиться за пределы США.
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"Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции со взрывной диареей - ред.) к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе - это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что род паразитов, который вызывает взрывную диарею, может встречаться в тропическом и субтропическом климате.
"Сами циклоспоры как возбудитель (циклоспороза - ред.) для американского континента не редкость. Это Центральная и Южная Америка. Там больше всего случаев встречается", - сказал Онищенко.
Ранее CDC сообщал о 6,7 тысячи подтвержденных случаев циклоспороза в США с мая 2026 года. Еще 11,5 тысяч случаев признаны требующими дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. В стране отслеживают случаи заболевания с мая по конец августа из-за сезонного характера инфекции.
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