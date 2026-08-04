Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Геннадий Онищенко считает маловероятным завоз в Россию циклоспороза, активно распространяющегося в США.

Он указал на сокращение поездок россиян в США и отсутствие активного товарного обмена как на факторы, снижающие риск завоза инфекции.

Онищенко уточнил, что возбудитель циклоспороза чаще встречается в тропическом и субтропическом климате Центральной и Южной Америки.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завоз в Россию циклоспороза, который активно распространяется в США и характеризуется взрывной диареей, маловероятен, поскольку число поездок россиян в США значительно сократилось, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее генеральный директор компании Think Healthy Group Тэйлор Уоллес сообщил РИА Новости о том, что вспышка циклоспороза - инфекции со взрывной диареей - может распространиться за пределы США

"Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции со взрывной диареей - ред.) к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе - это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией", - сказал Онищенко

Он уточнил, что род паразитов, который вызывает взрывную диарею, может встречаться в тропическом и субтропическом климате.

"Сами циклоспоры как возбудитель (циклоспороза - ред.) для американского континента не редкость. Это Центральная и Южная Америка. Там больше всего случаев встречается", - сказал Онищенко.