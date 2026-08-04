У берегов Омана в грузовое судно попал снаряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в грузовое судно.
- Инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб, обстоятельства случившегося расследуются.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в грузовое судно у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километрах - ред.) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Грузовое судно передало... сообщение о попадании в него неизвестного снаряда", - говорится в заявлении.
Управление добавило, что обстоятельства инцидента расследуются.