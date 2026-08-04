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У берегов Омана в грузовое судно попал снаряд - РИА Новости, 04.08.2026
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03:14 04.08.2026 (обновлено: 03:15 04.08.2026)
У берегов Омана в грузовое судно попал снаряд

UKMTO заявило о попадании снаряда в грузовое судно у берегов Омана

© AP PhotoСухогруз в Ормузском проливе
Сухогруз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo
Сухогруз в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в грузовое судно.
  • Инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб, обстоятельства случившегося расследуются.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в грузовое судно у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километрах - ред.) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Грузовое судно передало... сообщение о попадании в него неизвестного снаряда", - говорится в заявлении.
Управление добавило, что обстоятельства инцидента расследуются.
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