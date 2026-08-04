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Финляндия вводила ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 04.08.2026
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09:52 04.08.2026
Финляндия вводила ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

Финляндия снова вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы обороны Финляндии ввели ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за угрозы беспилотников.
  • Ограничения были сняты в 7:13 по московскому времени.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии во вторник утром вновь сообщили о введении ограничений на полеты и морское сообщение в Финском заливе из-за угрозы беспилотников.
Меры были введены в восточной части Финского залива рано утром.
«
"Ограничения в воздушном пространстве и морской зоне сняты в 7.13 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.
По словам сил обороны, меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей. Дроны, как уточняется в сообщении, не залетали в воздушное пространство страны.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
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