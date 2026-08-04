Финляндия вводила ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии во вторник утром вновь сообщили о введении ограничений на полеты и морское сообщение в Финском заливе из-за угрозы беспилотников.

"Ограничения в воздушном пространстве и морской зоне сняты в 7.13 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.

По словам сил обороны, меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей. Дроны, как уточняется в сообщении, не залетали в воздушное пространство страны.