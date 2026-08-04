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В Одессе сотрудники ТЦК похитили работников строительной бригады - РИА Новости, 04.08.2026
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18:57 04.08.2026 (обновлено: 19:03 04.08.2026)
В Одессе сотрудники ТЦК похитили работников строительной бригады

В Одессе сотрудники военкомата похитили работников строительной бригады

© Одесса InfoСотрудники ТЦК проникают на территорию строящегося ЖК в Одессе
Сотрудники ТЦК проникают на территорию строящегося ЖК в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Одесса Info
Сотрудники ТЦК проникают на территорию строящегося ЖК в Одессе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ТЦК (военкомата) ворвались на территорию жилого комплекса в Одессе.
  • Сотрудники военкомата похитили работников строительной бригады.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине ворвались на территорию жилого комплекса и похитили работников строительной бригады, сообщило украинской издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ворвались на территорию одесского ЖК и похитили работников строительной бригады", - говорится в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео показано, как на территорию жилкомплекса врываются более десяти мужчин в балаклавах и бегут за людьми в оранжевых жилетах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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