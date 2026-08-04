В Одессе сотрудники ТЦК похитили работников строительной бригады

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине ворвались на территорию жилого комплекса и похитили работников строительной бригады, сообщило украинской издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видео показано, как на территорию жилкомплекса врываются более десяти мужчин в балаклавах и бегут за людьми в оранжевых жилетах.