Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ТЦК (военкомата) ворвались на территорию жилого комплекса в Одессе.
- Сотрудники военкомата похитили работников строительной бригады.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине ворвались на территорию жилого комплекса и похитили работников строительной бригады, сообщило украинской издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ворвались на территорию одесского ЖК и похитили работников строительной бригады", - говорится в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео показано, как на территорию жилкомплекса врываются более десяти мужчин в балаклавах и бегут за людьми в оранжевых жилетах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.