Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов

КАЛИНИНГРАД, 4 авг – РИА Новости. Очередь на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника с 17-18 часов сократилась до восьми-девяти часов из-за того, что спало количество автомобилей на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.

В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов. В понедельник время ожидания на польской стороне составляло 18-19 часов, во вторник утром, по информации областной таможни - 16-17 часов.