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Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов - РИА Новости, 04.08.2026
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20:31 04.08.2026
Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов

Очередь на въезд из Польши в Калининград сократилась до восьми-девяти часов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничный пункт на границе с Польшей в Калининградской области
Пограничный пункт на границе с Польшей в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пограничный пункт на границе с Польшей в Калининградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Время ожидания на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника сократилось до восьми-девяти часов.
  • Польские пограничники усилили контроль, из-за чего время ожидания на границе увеличилось, но к вторнику оно стало снижаться.
  • Ажиотаж на границе связан с началом летних каникул в некоторых землях Германии и поездками русскоязычных немцев к родственникам в Россию.
КАЛИНИНГРАД, 4 авг – РИА Новости. Очередь на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника с 17-18 часов сократилась до восьми-девяти часов из-за того, что спало количество автомобилей на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов. В понедельник время ожидания на польской стороне составляло 18-19 часов, во вторник утром, по информации областной таможни - 16-17 часов.
"Пик нагрузок пройден, количество машин на границе сократилось. Во вторник по состоянию на 17.00 (18.00 мск - ред.) время ожидания по направлению въезда в Россию на легковом транспорте на МАПП Мамоново-2 сократилось до восьми-девяти часов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.
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