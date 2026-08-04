Таможенники рассказали об очередях на въезд в Калининград из Польши

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"Со стороны Польши время немножко сократилось – где-то на пару часов. То есть если было там 18-19 (часов ожидания - ред.), то сейчас 16-17 (часов - ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся", - сказали в пресс-службе.