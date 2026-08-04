Таможенники рассказали об очередях на въезд в Калининград из Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Время ожидания на въезд в Калининград из Польши сократилось с 18–19 до 16–17 часов.
- Польские пограничники усилили контроль и выборочно направляют людей на углубленный досмотр.
- Ажиотаж на границе связан с тем, что через Польшу едут русскоязычные немцы, у которых в понедельник начались летние каникулы, а в России проживают родственники.
КАЛИНИНГРАД, 4 авг– РИА Новости. Очередь на въезд в Калининград из Польши во вторник немного сократилась, сейчас время ожидания там составляет 16-17 часов, тогда как в понедельник ждать приходилось 18-19 часов, сообщила РИА Новости пресс-служба калининградской таможни.
В понедельник там проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов.
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"Со стороны Польши время немножко сократилось – где-то на пару часов. То есть если было там 18-19 (часов ожидания - ред.), то сейчас 16-17 (часов - ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся", - сказали в пресс-службе.