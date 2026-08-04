Краткий пересказ от РИА ИИ От атак ВСУ с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребенка.

За прошедшую неделю пострадало 391 мирное население, из них 342 человека ранены, всего было выпущено не менее 6974 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. От атак ВСУ с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребенка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе 4 детей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 6974 боеприпасов, добавил он.