Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы топливообеспечения региона.
- Также были рассмотрены подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону, газификация региона и повышение инвестиционной привлекательности отраслей экономики.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе поездки в Мурманскую область встретился с главой региона Андреем Чибисом. Стороны обсудили вопросы топливообеспечения области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона, задачи по повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики субъекта.
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3 августа, 21:24