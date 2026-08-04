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Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом - РИА Новости, 04.08.2026
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19:52 04.08.2026

Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом

© Фото : Правительство РФВице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Правительство РФ
Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы топливообеспечения региона.
  • Также были рассмотрены подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему сезону, газификация региона и повышение инвестиционной привлекательности отраслей экономики.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе поездки в Мурманскую область встретился с главой региона Андреем Чибисом. Стороны обсудили вопросы топливообеспечения области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона, задачи по повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики субъекта.
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РоссияМурманская областьАлександр НовакАндрей Чибис
 
 
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