В Нижегородской области отразили атаку 26 БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Нижегородской областью отразили атаку 26 беспилотников.
- Повреждения получили несколько автомобилей, пострадавших и разрушений нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Атаку 26 беспилотников отразили в небе над Нижегородской областью, никто не пострадал, повреждено несколько машин, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Ночью над территорией региона успешно отражена атака 26 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.
"Благодарю за боевую работу защитников нижегородского неба - силы ПВО Минобороны и резервистов отряда "Барс-НН", - добавил Никитин.
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