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Нефть дешевеет после заявлений США о сделке с Ираном - РИА Новости, 04.08.2026
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15:17 04.08.2026
Нефть дешевеет после заявлений США о сделке с Ираном

Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном.
  • Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 81,69 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,25% - до 77,73 доллара за баррель.
Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
До заявлений нефть Brent дешевела примерно на 0,4%, WTI - на 1%.
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В миреСШАИранОрмузский проливСкотт БессентBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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