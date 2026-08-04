Нефть дешевеет после заявлений США о сделке с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Bren t снижалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 81,69 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WT I дешевели на 3,25% - до 77,73 доллара за баррель.

Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.