Нефть дешевеет после заявлений США о сделке с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном.
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
До заявлений нефть Brent дешевела примерно на 0,4%, WTI - на 1%.