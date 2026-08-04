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В Сибири нашли новый способ определять утечки газа - РИА Новости, 04.08.2026
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Наука
 
06:00 04.08.2026
В Сибири нашли новый способ определять утечки газа

Ученые ТюмГУ создали новый метод обнаружения утечек газа

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомУтечка газа
Утечка газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследователи ТюмГУ разработали систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта.
  • По их словам, система основана на алгоритмах компьютерного зрения и способна анализировать мультимодальные данные, предсказывать факт утечки и автоматически обнаруживать неполадки в оборудовании.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта разработали исследователи ТюмГУ. По их данным, разработка снизит расходы на ликвидацию утечек и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Югорского государственного университета".
Добыча газа — это сложный технологический процесс, при котором существует риск утечек газа из газотранспортной системы. Они могут стать причиной серьезных пожаров, так как главным компонентом газовой смеси является горючий газ — метан. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают и совершенствуют методы своевременного обнаружения и ликвидации утечек газа.
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В настоящее время, как правило, поиском утечек занимаются выездные бригады, которые с помощью газоанализаторов замеряют концентрацию газа на разных участках газопроводов. В остальное время за утечками газа следят системы защиты. К сожалению, они не способны отследить мелкие утечки, которые до приезда специалистов могут стать причиной пожара.
Более современный способ повышения пожарной безопасности — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, которые отслеживают утечки по поглощению молекулами газа энергии инфракрасного излучения. За устройствами дистанционно следит оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады.
Оптимизировать и автоматизировать дистанционный контроль за утечкой газа можно с помощью искусственного интеллекта и моделей, которые обучены в режиме реального времени определять утечки и информировать о них оператора, отметил профессор, заместитель директора Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Артем Шевляков.
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Исследователи ТюмГУ создали систему автоматического обнаружения утечки, основанную на алгоритмах компьютерного зрения. Для обучения нейросети они объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов.
"Разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные (видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т.п.) и предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, возникновение рассогласованности в показаниях нескольких приборов", — рассказал Шевляков.
Внедрение разработки позволит снизить расходы за счет сокращения выездов бригад, отметил старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Владимир Ракитин.
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"Также удастся снизить время оперативного реагирования на утечки, уменьшить потери газа и повысить пожарную и экологическую безопасность газопроводов", — заключил Ракитин.
 
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