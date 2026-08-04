В Сибири нашли новый способ определять утечки газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследователи ТюмГУ разработали систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта.

По их словам, система основана на алгоритмах компьютерного зрения и способна анализировать мультимодальные данные, предсказывать факт утечки и автоматически обнаруживать неполадки в оборудовании.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта разработали исследователи Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта разработали исследователи ТюмГУ . По их данным, разработка снизит расходы на ликвидацию утечек и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Югорского государственного университета".

Добыча газа — это сложный технологический процесс, при котором существует риск утечек газа из газотранспортной системы. Они могут стать причиной серьезных пожаров, так как главным компонентом газовой смеси является горючий газ — метан. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают и совершенствуют методы своевременного обнаружения и ликвидации утечек газа.

В настоящее время, как правило, поиском утечек занимаются выездные бригады, которые с помощью газоанализаторов замеряют концентрацию газа на разных участках газопроводов. В остальное время за утечками газа следят системы защиты. К сожалению, они не способны отследить мелкие утечки, которые до приезда специалистов могут стать причиной пожара.

Более современный способ повышения пожарной безопасности — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, которые отслеживают утечки по поглощению молекулами газа энергии инфракрасного излучения. За устройствами дистанционно следит оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады.

Оптимизировать и автоматизировать дистанционный контроль за утечкой газа можно с помощью искусственного интеллекта и моделей, которые обучены в режиме реального времени определять утечки и информировать о них оператора, отметил профессор, заместитель директора Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Артем Шевляков.

Исследователи ТюмГУ создали систему автоматического обнаружения утечки, основанную на алгоритмах компьютерного зрения. Для обучения нейросети они объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов.

"Разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные (видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т.п.) и предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, возникновение рассогласованности в показаниях нескольких приборов", — рассказал Шевляков.

Внедрение разработки позволит снизить расходы за счет сокращения выездов бригад, отметил старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Владимир Ракитин.