Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд может лишить человека права на наследство и обязать вернуть все имущество, если признает его недостойным наследником.

Недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя или других наследников, при условии, что эти обстоятельства подтверждены в установленном законом порядке.

Обратиться в суд с требованием признать человека недостойным наследником могут другие наследники, права которых были нарушены, даже после оформления наследства.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд может лишить права на наследство и обязать вернуть все имущество, если признает человека недостойным наследником, рассказал РИА Новости юрист, генеральный директор правового бюро "Стратегия" Геннадий Карпов.

Недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя, других наследников или пытался незаконно повлиять на последнюю волю наследодателя, рассказал Карпов. Однако сам факт семейного конфликта для этого недостаточен - такие обстоятельства должны быть подтверждены в установленном законом порядке, отметил юрист.

"Если суд придет к выводу, что наследник действительно является недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть все имущество, которое получил", - рассказал Карпов.

В качестве примера собеседник привел ситуацию, когда после смерти наследодателя один из наследников забирает из квартиры деньги, ювелирные украшения или другие ценные вещи, скрывая их от остальных наследников, чтобы не делить имущество. Если будет доказано, что он действовал умышленно и нарушил права других наследников, это, соответственно, может стать основанием для признания его недостойным наследником.