Завершились испытания нового детектора дронов "Набат v3"

Краткий пересказ от РИА ИИ Завершены испытания новой версии детектора дронов «Набат v3».

Устройство способно обнаруживать цели в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.

«Набат v3» способен перехватывать аналоговый видеосигнал, который часто применяется в FPV-дронах, и работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завершены испытания новой версии детектора дронов "Набат v3", теперь устройство способно обнаруживать цели в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров, сообщили РИА Новости в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Предыдущая версия детектора "Набат" от компании-резидента ЦБСТ обнаруживала объекты на расстоянии 1,5 километра.

"Набат v3" - новейшая разработка компании GoDrone (резидент ЦБСТ – ред). Испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать 2 километров", - рассказали в ЦБСТ.

Как заявили в организации, частотный диапазон позволяет обнаруживать большинство БПЛА и безэкипажных катеров. Помимо обнаружения радиосигнала БПЛА, новый "Набат" способен перехватывать аналоговый видеосигнал, который по-прежнему часто применяется в FPV-дронах. Функция видеоперехвата доступна во всех диапазонах частот.

По данным GoDrone, время автономной работы от одного аккумулятора - 9 часов, масса - не более 360 граммов.