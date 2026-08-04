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Завершились испытания нового детектора дронов "Набат v3" - РИА Новости, 04.08.2026
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09:41 04.08.2026
Завершились испытания нового детектора дронов "Набат v3"

РИА Новости: детектор дронов "Набат v3" сможет обнаружить цель до 2 километров

© Фото : ЦБСТНовейший детектор дронов "Набат v3"
Новейший детектор дронов Набат v3 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : ЦБСТ
Новейший детектор дронов "Набат v3"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завершены испытания новой версии детектора дронов «Набат v3».
  • Устройство способно обнаруживать цели в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.
  • «Набат v3» способен перехватывать аналоговый видеосигнал, который часто применяется в FPV-дронах, и работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завершены испытания новой версии детектора дронов "Набат v3", теперь устройство способно обнаруживать цели в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров, сообщили РИА Новости в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
Предыдущая версия детектора "Набат" от компании-резидента ЦБСТ обнаруживала объекты на расстоянии 1,5 километра.
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"Набат v3" - новейшая разработка компании GoDrone (резидент ЦБСТ – ред). Испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать 2 километров", - рассказали в ЦБСТ.
Как заявили в организации, частотный диапазон позволяет обнаруживать большинство БПЛА и безэкипажных катеров. Помимо обнаружения радиосигнала БПЛА, новый "Набат" способен перехватывать аналоговый видеосигнал, который по-прежнему часто применяется в FPV-дронах. Функция видеоперехвата доступна во всех диапазонах частот.
По данным GoDrone, время автономной работы от одного аккумулятора - 9 часов, масса - не более 360 граммов.
Как утверждает разработчик, "Набат v3" поможет бойцам и гражданским специалистам лучше сориентироваться, быстрее понять, что происходит в воздухе и с какого направления приближается угроза. Дополнительные секунды дают время укрыться, изменить позицию или предупредить товарищей, отметили в компании-разработчике.
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