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Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в Чехове - РИА Новости, 04.08.2026
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11:37 04.08.2026
Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в Чехове

Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки БПЛА на склады в Чехове

© Фото : М.Видео-ЭльдорадоВывеска "М.Видео-Эльдорадо"
Вывеска М.Видео-Эльдорадо - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : М.Видео-Эльдорадо
Вывеска "М.Видео-Эльдорадо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в подмосковном Чехове пострадали склады в промзоне Новоселок, где располагается в том числе склад "М.Видео".
  • Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали.
  • В районе одного из складов "М.Видео" в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании.
Во вторник утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек. Там расположены склады Wildberries и "М.Видео".
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"Сотрудники компании "М.Видео" находятся в безопасности, пострадавших нет. Все товары компании "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности", - говорится в сообщении "М.Видео".
В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности.
"Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений", - заключили в компании.
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