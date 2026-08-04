Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в Чехове

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА в подмосковном Чехове пострадали склады в промзоне Новоселок, где располагается в том числе склад "М.Видео".

Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали.

В районе одного из складов "М.Видео" в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании.

Во вторник утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек. Там расположены склады Wildberries и "М.Видео".

"Сотрудники компании "М.Видео" находятся в безопасности, пострадавших нет. Все товары компании "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности", - говорится в сообщении "М.Видео".

В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности.