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Американский самолет-разведчик заметили севернее Мурманской области - РИА Новости, 04.08.2026
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19:04 04.08.2026
Американский самолет-разведчик заметили севернее Мурманской области

Самолет-разведчик ВМС США проводит патрулирование неподалеку от Мурманска

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon проводит патрулирование неподалеку от Мурманска.
  • Самолет отключил транспондер и пропал с радаров примерно через 40 минут после вылета из исландского аэропорта Кефлавик, а затем вновь появился севернее побережья Норвегии.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon во вторник проводит патрулирование неподалеку от российского Мурманска, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет вылетел с исландского аэропорта Кефлавик около 13.40 мск и направился на северо-восток. При этом примерно через 40 минут, только отлетев от северного берега Исландии, он отключил транспондер и пропал с радаров.
Отслеживание самолета стало доступно лишь спустя почти три часа, в 16.35 мск, когда он появился севернее побережья Норвегии, следует из изученных агентством данных. Потом он сделал несколько кругов на долготе российской Териберки и около 18.00 мск направился на восток.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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