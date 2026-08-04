Американский самолет-разведчик заметили севернее Мурманской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon проводит патрулирование неподалеку от Мурманска.
- Самолет отключил транспондер и пропал с радаров примерно через 40 минут после вылета из исландского аэропорта Кефлавик, а затем вновь появился севернее побережья Норвегии.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon во вторник проводит патрулирование неподалеку от российского Мурманска, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет вылетел с исландского аэропорта Кефлавик около 13.40 мск и направился на северо-восток. При этом примерно через 40 минут, только отлетев от северного берега Исландии, он отключил транспондер и пропал с радаров.
Отслеживание самолета стало доступно лишь спустя почти три часа, в 16.35 мск, когда он появился севернее побережья Норвегии, следует из изученных агентством данных. Потом он сделал несколько кругов на долготе российской Териберки и около 18.00 мск направился на восток.
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