Американский самолет-разведчик заметили севернее Мурманской области

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon во вторник проводит патрулирование неподалеку от российского Мурманска, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.