Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Севастополю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва активно помогает Донецку и Севастополю в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры.
- В рамках соглашения между Москвой и Донецком столица реализует программу по ремонту и созданию объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, жилых домов, инженерных коммуникаций, дорог и так далее.
- Москва оказывает содействие в развитии Севастополя, помогая строить и обновлять социальные объекты.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва активно помогает Донецку и Севастополю в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"За это время отремонтировали тысячи объектов: и детские сады, школы, восстановили жилые дома, инженерные коммуникации, которые требовали серьезной работы. Создаем новые проспекты, дороги, скверы, поставляем городской транспорт и так далее", - рассказал Собянин на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".
Кроме того, по словам мэра, Москва оказывает содействие и в развитии Севастополя: многие социальные объекты построены или обновлены с финансовой помощью столицы.
"Мы занимаемся тем, с чем люди сталкиваются каждый день. Это качественные поликлиники, детские сады, отремонтированные подъезды, дворы и так далее", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что Москва продолжает и дальше работать в этом направлении с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.