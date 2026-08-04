Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Севастополю

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва активно помогает Донецку и Севастополю в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры.

В рамках соглашения между Москвой и Донецком столица реализует программу по ремонту и созданию объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, жилых домов, инженерных коммуникаций, дорог и так далее.

Москва оказывает содействие в развитии Севастополя, помогая строить и обновлять социальные объекты.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва активно помогает Донецку и Севастополю в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что Москва Донецк - это города-побратимы, в рамках соглашения двух городов столица реализует мощную программу в сфере социальной инфраструктуры.

"За это время отремонтировали тысячи объектов: и детские сады, школы, восстановили жилые дома, инженерные коммуникации, которые требовали серьезной работы. Создаем новые проспекты, дороги, скверы, поставляем городской транспорт и так далее", - рассказал Собянин на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".

Кроме того, по словам мэра, Москва оказывает содействие и в развитии Севастополя: многие социальные объекты построены или обновлены с финансовой помощью столицы.

"Мы занимаемся тем, с чем люди сталкиваются каждый день. Это качественные поликлиники, детские сады, отремонтированные подъезды, дворы и так далее", - сказал Собянин.