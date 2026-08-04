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В центре Москвы загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.08.2026
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19:40 04.08.2026
В центре Москвы загорелся автомобиль

На Долгоруковской улице в Москве загорелся автомобиль

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Долгоруковской улице в Москве произошло возгорание автомобиля.
  • На месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Долгоруковской улице в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На Долгоруковской улице (в районе дома 6) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В департаменте отметили, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.
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