В центре Москвы загорелся автомобиль

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Долгоруковской улице в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В департаменте отметили, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.