В центре Москвы загорелся автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Долгоруковской улице в Москве произошло возгорание автомобиля.
- На месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Долгоруковской улице в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На Долгоруковской улице (в районе дома 6) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В департаменте отметили, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.
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10 июля, 20:06