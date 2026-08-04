В Люблинском пруду утонула десятилетняя девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Люблино в Москве десятилетняя девочка утонула в пруду.
- Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребенка.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Десятилетняя девочка утонула в пруду в районе Люблино в Москве, прокуратура контролирует установление обстоятельств, сообщает столичный надзорный орган.
"По предварительным данным, 10-летняя девочка утонула в пруду в районе Люблино… Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребенка", - говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что надзорный орган контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки.
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2 августа, 19:31