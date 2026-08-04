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В Люблинском пруду утонула десятилетняя девочка - РИА Новости, 04.08.2026
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19:32 04.08.2026 (обновлено: 19:53 04.08.2026)
В Люблинском пруду утонула десятилетняя девочка

На юго-востоке Москвы девочка утонула в пруду

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXЛюблинский пруд в Москве, в котором утонула десятилетняя девочка
Люблинский пруд в Москве, в котором утонула десятилетняя девочка - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
Люблинский пруд в Москве, в котором утонула десятилетняя девочка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Люблино в Москве десятилетняя девочка утонула в пруду.
  • Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребенка.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Десятилетняя девочка утонула в пруду в районе Люблино в Москве, прокуратура контролирует установление обстоятельств, сообщает столичный надзорный орган.
"По предварительным данным, 10-летняя девочка утонула в пруду в районе Люблино… Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребенка", - говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что надзорный орган контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки.
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