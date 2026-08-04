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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве за июль - РИА Новости, 04.08.2026
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17:58 04.08.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве за июль

Синоптик Паршина: осадки в Москве в июле соответствовали норме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За июль в Москве выпало 68 миллиметров осадков, что составляет 81% от месячной нормы.
  • Количество осадков в июле классифицируется как "в пределах нормы" и соответствует 52-му месту по количеству дождей за 135 лет наблюдений в столице.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Осадки в июле прошли в пределах нормы в столице, так как за месяц выпало 68 миллиметров, что близко к средним показателем за 135 лет метеонаблюдений, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"За июль в Москве выпало 68 миллиметров осадков или 81% от месячной нормы. Этот показатель укладывается в нормативные значения и соответствует 52-му месту по количеству дождей за 135 лет инструментальных наблюдений в столице", - рассказала синоптик.
По ее словам, такое количество осадков классифицируется как "в пределах нормы".
При этом Паршина отметила, что прошедший июль располагается примерно в середине списка самых сухих месяцев, зафиксированных на станции ВДНХ с 1891 года, что позволяет считать его умеренно сухим и без экстремальных отклонений.
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