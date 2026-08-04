В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве за июль

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Осадки в июле прошли в пределах нормы в столице, так как за месяц выпало 68 миллиметров, что близко к средним показателем за 135 лет метеонаблюдений, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.