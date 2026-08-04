Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце следующей недели в Москве может быть до плюс 30 градусов.

Первая неделя августа может оказаться самой теплой, но в течение месяца температура будет постепенно снижаться.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели, в пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов", - рассказала она.