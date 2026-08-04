Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В конце следующей недели в Москве может быть до плюс 30 градусов.
- Первая неделя августа может оказаться самой теплой, но в течение месяца температура будет постепенно снижаться.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели, в пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов", - рассказала она.
Однако, по словам синоптика, в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя месяца может оказаться самой теплой.
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