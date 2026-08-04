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Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели - РИА Новости, 04.08.2026
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15:07 04.08.2026
Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели

Позднякова: в Москве в конце следующей недели ожидается до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГорожане в парке ВДНХ в Москве
Горожане в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Горожане в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце следующей недели в Москве может быть до плюс 30 градусов.
  • Первая неделя августа может оказаться самой теплой, но в течение месяца температура будет постепенно снижаться.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели, в пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов", - рассказала она.
Однако, по словам синоптика, в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя месяца может оказаться самой теплой.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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