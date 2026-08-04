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В Москве с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит - РИА Новости, 04.08.2026
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В Москве с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит

Бирюков: в Москве с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник газовой службы проверяет исправность внутриквартирного газового оборудования
Сотрудник газовой службы проверяет исправность внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник газовой службы проверяет исправность внутриквартирного газового оборудования
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июль проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности около 980 тысяч газовых плит, что составляет почти 55% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"Сегодня в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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