В Москве с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала года проверили около 980 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июль проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности около 980 тысяч газовых плит, что составляет почти 55% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

"Сегодня в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.