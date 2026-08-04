На юге Москвы задержали женщину, устроившую погоню с полицией

Погоня за автомобилем без номеров на юге Москвы

Погоня за автомобилем без номеров на юге Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина на иномарке без номеров устроила погоню с полицией на юге Москвы.

Во время погони водитель спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

Госавтоинспекторы задержали женщину на 28-м километре МКАД, в отношении нее составлено 28 административных протоколов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, которая на иномарке без номеров устроила погоню с полицией, спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом на юге Москвы, на нее составлено 28 административных протоколов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, на Варшавском шоссе полицейские потребовали у женщины-водителя иномарки без государственных регистрационных знаков остановиться, однако та проигнорировала требование и продолжила движение.

"Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться", - написала она в своем канале на платформе " Макс ".

Официальный представитель МВД РФ добавила, что женщина даже попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом.