Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы задержали женщину, устроившую погоню с полицией - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 04.08.2026 (обновлено: 11:55 04.08.2026)
На юге Москвы задержали женщину, устроившую погоню с полицией

В Москве задержали женщину, устроившую погоню с полицией на Mercedes без номеров

© Ирина Волк/MAXПогоня за автомобилем без номеров на юге Москвы
Погоня за автомобилем без номеров на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Ирина Волк/MAX
Погоня за автомобилем без номеров на юге Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина на иномарке без номеров устроила погоню с полицией на юге Москвы.
  • Во время погони водитель спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.
  • Госавтоинспекторы задержали женщину на 28-м километре МКАД, в отношении нее составлено 28 административных протоколов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, которая на иномарке без номеров устроила погоню с полицией, спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом на юге Москвы, на нее составлено 28 административных протоколов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, на Варшавском шоссе полицейские потребовали у женщины-водителя иномарки без государственных регистрационных знаков остановиться, однако та проигнорировала требование и продолжила движение.
Последствия ДТП в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией
25 июля, 13:49
"Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Официальный представитель МВД РФ добавила, что женщина даже попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом.
Госавтоинспекторы задержали женщину на 28-м километре МКАД. В отношении нее составлено 28 административных материалов по нескольким статьям КоАП РФ.
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Петербурге лихача на иномарке ловили погоней со стрельбой
9 июня, 16:52
 
РоссияМоскваИрина ВолкMercedesПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала