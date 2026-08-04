СК завершил расследование дела о нападении на полицейского в центре Москвы

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"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки... Они обвиняются в "вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", "применении насилия в отношении представителя власти", "оскорблении представителя власти... Уголовное дело передано для направления в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.