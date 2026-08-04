СК завершил расследование дела о нападении на полицейского в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве завершено расследование дела о вымогательстве денег после инсценированного ДТП.
- Двое мужчин и 16-летняя девушка обвиняются в вымогательстве, применении насилия и оскорблении представителя власти.
- Уголовное дело передано для направления в суд.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела троих молодых людей, вымогавших деньги у участника ДТП и напавших на полицейского в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
В столичном главке СК РФ ранее сообщили, что двое мужчин и их несовершеннолетняя соучастница инсценировали ДТП для вымогательства денег: 28 июня на Маросейке девушка спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода, после чего двое ее сообщников требовали с водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом сотрудника ДПС. Басманный суд Москвы отправил мужчин под стражу, девушку - под домашний арест.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки... Они обвиняются в "вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", "применении насилия в отношении представителя власти", "оскорблении представителя власти... Уголовное дело передано для направления в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков
11 сентября 2025, 10:10