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СК завершил расследование дела о нападении на полицейского в центре Москвы - РИА Новости, 04.08.2026
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10:13 04.08.2026
СК завершил расследование дела о нападении на полицейского в центре Москвы

Завершено расследование дела о нападении трех мужчин на полицейского в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве завершено расследование дела о вымогательстве денег после инсценированного ДТП.
  • Двое мужчин и 16-летняя девушка обвиняются в вымогательстве, применении насилия и оскорблении представителя власти.
  • Уголовное дело передано для направления в суд.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела троих молодых людей, вымогавших деньги у участника ДТП и напавших на полицейского в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
В столичном главке СК РФ ранее сообщили, что двое мужчин и их несовершеннолетняя соучастница инсценировали ДТП для вымогательства денег: 28 июня на Маросейке девушка спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода, после чего двое ее сообщников требовали с водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом сотрудника ДПС. Басманный суд Москвы отправил мужчин под стражу, девушку - под домашний арест.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки... Они обвиняются в "вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", "применении насилия в отношении представителя власти", "оскорблении представителя власти... Уголовное дело передано для направления в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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