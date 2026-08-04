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Синоптик рассказала о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 04.08.2026
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07:20 04.08.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве во вторник

Синоптик Позднякова: в Москве во вторник ожидается до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в парке ВДНХ в Москве
Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.
  • Минимальная температура составит +15–+17 градусов, а дневная температура достигнет +25–+27 градусов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Переменная облачность, без осадков. Минимальная температура в Москве составит плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 13 - плюс 18 градусов. Дневная температура будет достигать плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов", - отметила синоптик.
По словам Поздняковой, ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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