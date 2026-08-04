Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото

Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве

Синоптик рассказала о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.

Минимальная температура составит +15–+17 градусов, а дневная температура достигнет +25–+27 градусов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Переменная облачность, без осадков. Минимальная температура в Москве составит плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 13 - плюс 18 градусов. Дневная температура будет достигать плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов", - отметила синоптик.