Синоптик рассказала о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.
- Минимальная температура составит +15–+17 градусов, а дневная температура достигнет +25–+27 градусов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Переменная облачность, без осадков. Минимальная температура в Москве составит плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 13 - плюс 18 градусов. Дневная температура будет достигать плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов", - отметила синоптик.
По словам Поздняковой, ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона.