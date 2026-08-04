В Роскачестве рассказали, как защитить детей от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Родителям рекомендуется заблокировать детям звонки с неизвестных номеров и запретить установку приложений из неизвестных источников.

Необходимо настроить родительский контроль в Google Play или App Store, чтобы запретить скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей.

Если ребенок уже пострадал от действий мошенников, нужно помочь ему минимизировать последствия и написать заявление в полицию.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

"Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем", - сказали там.

Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним.

Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО.

При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление.