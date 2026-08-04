Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от мошенников - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 04.08.2026
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от мошенников

Роскачество рекомендовало заблокировать детям звонки с неизвестных номеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родителям рекомендуется заблокировать детям звонки с неизвестных номеров и запретить установку приложений из неизвестных источников.
  • Необходимо настроить родительский контроль в Google Play или App Store, чтобы запретить скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей.
  • Если ребенок уже пострадал от действий мошенников, нужно помочь ему минимизировать последствия и написать заявление в полицию.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем", - сказали там.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Мошенники притворяются известными блогерами в мобильных играх
25 мая, 19:08
Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним.
Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО.
При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление.
"Поговорите с ребенком без обвинений. Важно сохранить доверие, чтобы в следующий раз ребенок сразу пришел к вам, а не скрывал проблему", - посоветовали в Роскачестве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний
1 августа, 01:49
 
ОбществоРоскачествоGoogleРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала