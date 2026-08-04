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В Молдавии призвали готовиться к возможным отключениям электроэнергии - РИА Новости, 04.08.2026
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17:00 04.08.2026
В Молдавии призвали готовиться к возможным отключениям электроэнергии

В Молдавии призвали готовиться к возможным временным отключениям электроэнергии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Молдавии призвало жителей сократить потребление электроэнергии из-за ожидаемого дефицита в энергосистеме.
  • Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней из-за рисков для энергетической инфраструктуры, связанных с засухой.
  • Жителей просят подготовиться к возможным временным отключениям электроэнергии и снизить нагрузку на энергосистему в вечерние часы.
КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Правительство Молдавии призвало жителей сократить потребление электроэнергии из-за ожидаемого дефицита в энергосистеме и подготовиться к возможным временным отключениям, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
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"Сегодня вечером с 21.00 до 23.00 (совпадаете с мск – ред.) в энергосистеме Молдовы ожидается дефицит электроэнергии", - говорится в сообщении.
Поясняется, что аномальная жара привела к значительному увеличению потребления энергии во всем регионе, а на производство влияют погодные условия. В правительстве призывают жителей страны сократить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в эти вечерние часы. В частности, просят выключать свет и электроприборы, которыми не пользуются, не включать в это время бытовые приборы, требующие большого расхода электроэнергии, по возможности избегать использования лифтов и включать кондиционер только в случае крайней необходимости.
"Рекомендуем также подготовиться к возможным временным отключениям электроэнергии: зарядите мобильные телефоны и убедитесь, что у вас есть альтернативный источник освещения", - отмечается в сообщении.
При этом подчеркивается, что жизненно важные службы – больницы, службы экстренной помощи и объекты критической инфраструктуры – будут работать в обычном режиме.
Ранее госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца сообщил, что Молдавия вынуждена импортировать около 60% электроэнергии. Обычно две трети этого объема поступает из Румынии, которая и сама сейчас столкнулась с кризисом.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
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