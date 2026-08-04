В Молдавии призвали готовиться к возможным отключениям электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Молдавии призвало жителей сократить потребление электроэнергии из-за ожидаемого дефицита в энергосистеме.

Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней из-за рисков для энергетической инфраструктуры, связанных с засухой.

Жителей просят подготовиться к возможным временным отключениям электроэнергии и снизить нагрузку на энергосистему в вечерние часы.

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Правительство Молдавии призвало жителей сократить потребление электроэнергии из-за ожидаемого дефицита в энергосистеме и подготовиться к возможным временным отключениям, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.

"Сегодня вечером с 21.00 до 23.00 (совпадаете с мск – ред.) в энергосистеме Молдовы ожидается дефицит электроэнергии", - говорится в сообщении.

Поясняется, что аномальная жара привела к значительному увеличению потребления энергии во всем регионе, а на производство влияют погодные условия. В правительстве призывают жителей страны сократить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в эти вечерние часы. В частности, просят выключать свет и электроприборы, которыми не пользуются, не включать в это время бытовые приборы, требующие большого расхода электроэнергии, по возможности избегать использования лифтов и включать кондиционер только в случае крайней необходимости.

"Рекомендуем также подготовиться к возможным временным отключениям электроэнергии: зарядите мобильные телефоны и убедитесь, что у вас есть альтернативный источник освещения", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что жизненно важные службы – больницы, службы экстренной помощи и объекты критической инфраструктуры – будут работать в обычном режиме.

Ранее госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца сообщил, что Молдавия вынуждена импортировать около 60% электроэнергии. Обычно две трети этого объема поступает из Румынии, которая и сама сейчас столкнулась с кризисом.