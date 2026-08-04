Краткий пересказ от РИА ИИ Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) заявила, что призывы к сносу советских памятников являются провокациями.

ПКРМ готова выйти на защиту исторического наследия в случае угрозы советским памятникам.

Коммунисты считают советский период одним из лучших в истории Молдавии и подчеркивают, что к объектам советского наследия относятся многие значимые здания страны.

КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) заявила, что призывы к сносу советских памятников в стране являются провокациями - если возникнет реальная угроза монументам, то политическая сила выйдет на защиту исторического наследия.

Организация "Лига бессарабских студентов" 2 августа провела в Кишиневе малочисленную акцию "В Европейский Союз без советских памятников".

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и, призывая не поддаваться на дешевые трюки и провокации, в то же время просим граждан страны не терять бдительности. В случае возникновения реальной угрозы мы обязательно призовем всех людей доброй воли выйти на защиту памятников и тем самым не позволим растоптать нашу славную историю, историю наших великих побед и свершений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПКРМ.

Коммунисты подчеркивают, что советский период стал одним из лучших за всю историю Молдавии, поскольку привел к социально-экономическому развитию страны. Оппозиция обратила внимание на то, что к объектам советского наследия относятся целые микрорайоны, здания парламента, правительства, администрации президента, Дворца Республики, Национального театра оперы и балета и тысячи зданий различного назначения, построенные во времена СССР.

"Это жалкая и неубедительная попытка отвлечь граждан страны, увести их внимание от тотальной коррупции в высших эшелонах власти. Штатные провокаторы власти вбрасывают в общество подобные скандальные идеи, ворошат историю, пытаясь столкнуть людей лбами и "заболтать" тему ответственности за положение дел в стране", - подчеркивается в заявлении.