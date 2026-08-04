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Компартия Молдавии пообещала выйти на защиту советских памятников - РИА Новости, 04.08.2026
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10:12 04.08.2026 (обновлено: 10:39 04.08.2026)
Компартия Молдавии пообещала выйти на защиту советских памятников

ПКРМ пообещала выйти на защиту советских памятников, если их начнут сносить

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) заявила, что призывы к сносу советских памятников являются провокациями.
  • ПКРМ готова выйти на защиту исторического наследия в случае угрозы советским памятникам.
  • Коммунисты считают советский период одним из лучших в истории Молдавии и подчеркивают, что к объектам советского наследия относятся многие значимые здания страны.
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) заявила, что призывы к сносу советских памятников в стране являются провокациями - если возникнет реальная угроза монументам, то политическая сила выйдет на защиту исторического наследия.
Организация "Лига бессарабских студентов" 2 августа провела в Кишиневе малочисленную акцию "В Европейский Союз без советских памятников".
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"Мы внимательно следим за развитием ситуации и, призывая не поддаваться на дешевые трюки и провокации, в то же время просим граждан страны не терять бдительности. В случае возникновения реальной угрозы мы обязательно призовем всех людей доброй воли выйти на защиту памятников и тем самым не позволим растоптать нашу славную историю, историю наших великих побед и свершений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПКРМ.
Коммунисты подчеркивают, что советский период стал одним из лучших за всю историю Молдавии, поскольку привел к социально-экономическому развитию страны. Оппозиция обратила внимание на то, что к объектам советского наследия относятся целые микрорайоны, здания парламента, правительства, администрации президента, Дворца Республики, Национального театра оперы и балета и тысячи зданий различного назначения, построенные во времена СССР.
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"Это жалкая и неубедительная попытка отвлечь граждан страны, увести их внимание от тотальной коррупции в высших эшелонах власти. Штатные провокаторы власти вбрасывают в общество подобные скандальные идеи, ворошат историю, пытаясь столкнуть людей лбами и "заболтать" тему ответственности за положение дел в стране", - подчеркивается в заявлении.
Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявлял в апреле, что минкультуры Молдавии уже подготовил необходимую документацию для возможного сноса советских памятников. Активист призвал граждан встать на защиту исторического наследия. Общественники опасаются, что власти могут использовать для демонтажа монументов утвержденную в октябре 2025 года инструкцию (приказ № 369) о порядке сноса и переноса памятников публичного назначения.
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