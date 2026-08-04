Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии расследуют, как делегация из Афганистана приехала в Кишинев - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 04.08.2026
В Молдавии расследуют, как делегация из Афганистана приехала в Кишинев

Кабмин Молдавии расследует, как делегация из Афганистана приехала в Кишинев

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Молдавию прибыла делегация минсельхоза Афганистана для обсуждения возможности гуманитарного экспорта в Кабул.
  • Страна не признает правительство талибов и не может принимать официальные делегации из Афганистана, поэтому было назначено расследование для выяснения обстоятельств визита.
  • Правительство Молдавии распорядилось проверить оформление приглашений и въездных виз для членов афганской делегации.
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом в страну приехала делегация из Афганистана, заявил государственный секретарь кабмина Алексей Бузу.
МИД Молдавии сообщил в понедельник, что в республику прибыла делегация минсельхоза Афганистана, визит был инициирован в рамках обсуждений возможности осуществления гуманитарного экспорта в Кабул. Между тем, по словам Бузу, Молдавия не признаёт правительство талибов, поэтому не может принимать официальные делегации из Афганистана.
«
"Безусловно, такой ситуации нельзя было допускать, поэтому и было назначено расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. Совершенно неприемлемо, что это произошло. Теперь необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры", - заявил Бузу в эфире радио Moldova, комментируя визит афганской делегации.
По его словам, правительство распорядилось проверить, каким образом были оформлены приглашение и въездные визы для членов делегации. Он отметил, что обычно подобные визиты координируются государственной канцелярией.
Пресс-служба афганского минсельхоза сообщила, что делегация министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана во главе с заместителем министра Садразамом Османи прибыла в Молдавию с целью обмена опытом.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Жители Молдавии усомнились в словах Гросу о газовой независимости страны
2 августа, 17:13
 
В миреМолдавияАфганистанКабул (город)Кишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала