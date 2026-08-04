В Молдавии расследуют, как делегация из Афганистана приехала в Кишинев

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"Безусловно, такой ситуации нельзя было допускать, поэтому и было назначено расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. Совершенно неприемлемо, что это произошло. Теперь необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры", - заявил Бузу в эфире радио Moldova, комментируя визит афганской делегации.