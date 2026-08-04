В Молдавии расследуют, как делегация из Афганистана приехала в Кишинев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Молдавию прибыла делегация минсельхоза Афганистана для обсуждения возможности гуманитарного экспорта в Кабул.
- Страна не признает правительство талибов и не может принимать официальные делегации из Афганистана, поэтому было назначено расследование для выяснения обстоятельств визита.
- Правительство Молдавии распорядилось проверить оформление приглашений и въездных виз для членов афганской делегации.
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом в страну приехала делегация из Афганистана, заявил государственный секретарь кабмина Алексей Бузу.
МИД Молдавии сообщил в понедельник, что в республику прибыла делегация минсельхоза Афганистана, визит был инициирован в рамках обсуждений возможности осуществления гуманитарного экспорта в Кабул. Между тем, по словам Бузу, Молдавия не признаёт правительство талибов, поэтому не может принимать официальные делегации из Афганистана.
«
"Безусловно, такой ситуации нельзя было допускать, поэтому и было назначено расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. Совершенно неприемлемо, что это произошло. Теперь необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры", - заявил Бузу в эфире радио Moldova, комментируя визит афганской делегации.
По его словам, правительство распорядилось проверить, каким образом были оформлены приглашение и въездные визы для членов делегации. Он отметил, что обычно подобные визиты координируются государственной канцелярией.
Пресс-служба афганского минсельхоза сообщила, что делегация министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана во главе с заместителем министра Садразамом Османи прибыла в Молдавию с целью обмена опытом.