Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" нарастил выпуск модулей для реновации

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" нарастил в 2,5 раза выпуск железобетонных крупногабаритных модулей, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Данные модули применяются при строительстве жилых домов, социальных объектов и административных зданий, а объем производства таким образом увеличился с четырех до 10 единиц в день.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия, способствующие развитию производств и привлечению инвестиций в столичную промышленность. Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск уникальных крупногабаритных жилых модулей, площадь каждого из которых достигает 100 квадратных метров. Мощности завода позволяют ежегодно производить до 450 тысяч квадратных метров таких изделий", — приводит слова Ликсутова пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва".

Он добавил, что увеличение объемов напрямую влияет на темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры в городе. Так, технология модульного домостроения сокращает сроки возведения объектов и повышает качество готовых конструкций.

Производством железобетонных крупногабаритных модулей занимается компания "Комбинат инновационных технологий — Монарх", уточнили в пресс-службе. Завод выполняет полный комплекс работ по созданию строительных блоков: от сборки несущего каркаса до монтажа фасадов и оконных блоков, прокладки инженерных коммуникаций и чистовой отделки. Конструкция изделий позволяет проектировать квартиры со свободной планировкой и создавать разнообразные архитектурные решения для фасадов.

Продукция предприятия применяется при реализации городских проектов. Например, с использованием крупногабаритных модулей построены два жилых дома по программе реновации в районе Черемушки. Также по этой технологии возвели детский сад на 300 мест в Измайлове и здание управы района Филимонковский.