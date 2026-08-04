Рейтинг@Mail.ru
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" нарастил выпуск модулей для реновации - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 04.08.2026
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" нарастил выпуск модулей для реновации

Резидент московской ОЭЗ нарастил производство модулей для реновации

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыОсобая экономическая зона "Технополис Москва"
Особая экономическая зона Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Особая экономическая зона "Технополис Москва"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" нарастил в 2,5 раза выпуск железобетонных крупногабаритных модулей, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Данные модули применяются при строительстве жилых домов, социальных объектов и административных зданий, а объем производства таким образом увеличился с четырех до 10 единиц в день.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия, способствующие развитию производств и привлечению инвестиций в столичную промышленность. Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск уникальных крупногабаритных жилых модулей, площадь каждого из которых достигает 100 квадратных метров. Мощности завода позволяют ежегодно производить до 450 тысяч квадратных метров таких изделий", — приводит слова Ликсутова пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва".
Он добавил, что увеличение объемов напрямую влияет на темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры в городе. Так, технология модульного домостроения сокращает сроки возведения объектов и повышает качество готовых конструкций.
Производством железобетонных крупногабаритных модулей занимается компания "Комбинат инновационных технологий — Монарх", уточнили в пресс-службе. Завод выполняет полный комплекс работ по созданию строительных блоков: от сборки несущего каркаса до монтажа фасадов и оконных блоков, прокладки инженерных коммуникаций и чистовой отделки. Конструкция изделий позволяет проектировать квартиры со свободной планировкой и создавать разнообразные архитектурные решения для фасадов.
Продукция предприятия применяется при реализации городских проектов. Например, с использованием крупногабаритных модулей построены два жилых дома по программе реновации в районе Черемушки. Также по этой технологии возвели детский сад на 300 мест в Измайлове и здание управы района Филимонковский.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны.
 
Максим ЛиксутовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала