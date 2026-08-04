ВС России поразили три сухогруза в украинском порту Николаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила три сухогруза в украинском порту Николаев.
- Минобороны заявило, что Вооруженные Силы РФ продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская армия поразила три сухогруза в украинском порту Николаев, сообщило Минобороны РФ.
"В порту Николаев (поражены - ред.) три сухогруза", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18