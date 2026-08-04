ВС России поразили мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска с помощью ударных беспилотников "Герань" поразили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

"Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в ведомстве.