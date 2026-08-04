ВС России поразили мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска поразили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области с помощью ударных беспилотников «Герань».
- Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска с помощью ударных беспилотников "Герань" поразили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения мобильной огневой группы ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. В сообщении говорится, что их поразил расчет ударных беспилотных летательных аппаратов "Герань".
"Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в ведомстве.
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