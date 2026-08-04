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ВС России поразили мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2026
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09:37 04.08.2026
ВС России поразили мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ "Геранями" поразили мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска поразили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области с помощью ударных беспилотников «Герань».
  • Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска с помощью ударных беспилотников "Герань" поразили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения мобильной огневой группы ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. В сообщении говорится, что их поразил расчет ударных беспилотных летательных аппаратов "Герань".
"Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в ведомстве.
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