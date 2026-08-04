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ВС России поразили два сухогруза, доставлявшие вооружение в порты Украины - РИА Новости, 04.08.2026
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08:05 04.08.2026
ВС России поразили два сухогруза, доставлявшие вооружение в порты Украины

МО: ВС РФ поразили два сухогруза, доставлявшие вооружение в порты Украины

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Пуск крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили два сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины.
  • ВС РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины в течение вечера 3 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили на переходе морем южнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ в течение вечера 3 августа продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены: на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины", - говорится в сообщении.
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