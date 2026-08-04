ВС России поразили два сухогруза, доставлявшие вооружение в порты Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ поразили два сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины.
- ВС РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины в течение вечера 3 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили на переходе морем южнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины, сообщили в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены: на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18