Мишустин пообещал создать комфортные условия для турбизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России в Горно-Алтайске.
- Власти продолжат создавать комфортные инвестиционные условия для предпринимателей туристической отрасли.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Власти России продолжат создавать комфортные инвестиционные условия для предпринимателей туристической отрасли, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр во вторник провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
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"Мы продолжим формировать комфортные инвестиционные условия, четкие правила, чтобы предприниматели туристической сферы и индустрии гостеприимства запускали еще больше проектов, чтобы были уверены, что их вложения также будут окупаться", - сказал Мишустин в ходе совещания.
Глава кабмина отметил активное развитие туристической отрасли в регионах страны.
"Строятся и небольшие гостиницы, и крупные всесезонные комплексы. И, что очень важно, становится разнообразнее выбор направлений, видов отдыха и мест, где его можно провести, также расширяются возможности транспортной инфраструктуры", - добавил Мишустин.