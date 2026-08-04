Мишустин пообещал создать комфортные условия для турбизнеса

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"Мы продолжим формировать комфортные инвестиционные условия, четкие правила, чтобы предприниматели туристической сферы и индустрии гостеприимства запускали еще больше проектов, чтобы были уверены, что их вложения также будут окупаться", - сказал Мишустин в ходе совещания.