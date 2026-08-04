Рейтинг@Mail.ru
Мишустин пообещал создать комфортные условия для турбизнеса - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:55 04.08.2026 (обновлено: 10:40 04.08.2026)
Мишустин пообещал создать комфортные условия для турбизнеса

Мишустин: власти продолжат создавать комфортные условия для бизнеса в туротрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ" на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ на территории всесезонного курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ" на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России в Горно-Алтайске.
  • Власти продолжат создавать комфортные инвестиционные условия для предпринимателей туристической отрасли.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Власти России продолжат создавать комфортные инвестиционные условия для предпринимателей туристической отрасли, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр во вторник провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
«
"Мы продолжим формировать комфортные инвестиционные условия, четкие правила, чтобы предприниматели туристической сферы и индустрии гостеприимства запускали еще больше проектов, чтобы были уверены, что их вложения также будут окупаться", - сказал Мишустин в ходе совещания.
Глава кабмина отметил активное развитие туристической отрасли в регионах страны.
"Строятся и небольшие гостиницы, и крупные всесезонные комплексы. И, что очень важно, становится разнообразнее выбор направлений, видов отдыха и мест, где его можно провести, также расширяются возможности транспортной инфраструктуры", - добавил Мишустин.
Сосновый бор в окрестностях Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Мишустин заявил о росте популярности экологического туризма в России
Вчера, 08:35
 
ТуризмРоссияГорно-АлтайскМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала