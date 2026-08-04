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Мишустин назвал патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО важным - РИА Новости, 04.08.2026
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09:45 04.08.2026
Мишустин назвал патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО важным

Мишустин: патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО является важным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным направлением развитие патриотического туризма с вовлечением участников СВО.
  • Проект «Свой путь» предполагает создание комплексной экосистемы развития патриотического воспитания с участием участников СВО в качестве инструкторов.
  • Мишустин отметил важность создания инфраструктуры для патриотического туризма и вовлечения участников СВО в подобные инициативы.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным направлением развитие патриотического туризма с вовлечением участников СВО.
Во вторник главе кабмина презентовали ряд проектов в сфере туризма, в том числе "Свой путь". Он предполагает создание "комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и центры патриотического туризма". Инструкторами станут участники СВО, имеющие практический опыт боевых действий.
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"Очень важное направление. Сейчас молодые ребята, школьники, ученики "Профессионалитета" с огромным удовольствием, интересом принимают участие в таких мероприятиях. Вы сказали о патриотическом туризме и что участники СВО - главные проводники смыслов, - это очень важные слова. Наш президент постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников СВО, ветеранов в такие движения. Я знаю, с каким интересом участники СВО готовы в этом участвовать. Поэтому создание этой инфраструктуры - важнейшая задача", - отметил Мишустин после презентации проекта.
"Обязательно с (вице-премьером - ред.) Дмитрием Николаевичем Чернышенко еще раз поговорим о тех направлениях, которые надо поддержать, прошу здесь и Минэкономразвития принять активное участие", - добавил премьер.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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