Мишустин назвал патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО важным

Во вторник главе кабмина презентовали ряд проектов в сфере туризма, в том числе "Свой путь". Он предполагает создание "комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и центры патриотического туризма". Инструкторами станут участники СВО, имеющие практический опыт боевых действий.