Мишустин рассказал, каким будет новый аэропорт Горно-Алтайска

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Новый аэропорт в Горно-Алтайске будет очень красивым и современным, а также позволит увеличить число туристов в регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы", - сказал Мишустин на совещании.