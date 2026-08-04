Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, каким будет новый аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 04.08.2026
Мишустин рассказал, каким будет новый аэропорт Горно-Алтайска

Мишустин: новый аэропорт Горно-Алтайска будет очень красивым и современным

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что новый аэропорт в Горно-Алтайске будет красивым и современным и позволит увеличить число туристов в регионе.
  • В 2028 году завершится комплексная модернизация аэропорта Горно-Алтайска, включая ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса и реконструкцию аэродромной инфраструктуры.
  • После 2030 года ожидается, что годовой пассажиропоток аэропорта превысит 1,3 миллиона человек.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Новый аэропорт в Горно-Алтайске будет очень красивым и современным, а также позволит увеличить число туристов в регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
Самолет заходит на посадку в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Мишустин рассказал о планах по модернизации аэропортов в России
08:26
"Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы", - сказал Мишустин на совещании.
В 2028 году завершится комплексная модернизация аэропорта Горно-Алтайска: будет введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры.
Новый четырехэтажный терминал площадью свыше 30 тысяч квадратных метров обеспечит планируемую пропускную способность 1,1 тысячи пассажиров в час. В рамках реконструкции взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,8 тысячи метров. Количество стоянок увеличится с 10 до 21.
Ожидается, что после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 миллиона человек.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм
08:34
 
Горно-АлтайскРоссияРеспублика АлтайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала