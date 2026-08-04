Мишустин рассказал, каким будет новый аэропорт Горно-Алтайска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что новый аэропорт в Горно-Алтайске будет красивым и современным и позволит увеличить число туристов в регионе.
- В 2028 году завершится комплексная модернизация аэропорта Горно-Алтайска, включая ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса и реконструкцию аэродромной инфраструктуры.
- После 2030 года ожидается, что годовой пассажиропоток аэропорта превысит 1,3 миллиона человек.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Новый аэропорт в Горно-Алтайске будет очень красивым и современным, а также позволит увеличить число туристов в регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы", - сказал Мишустин на совещании.
В 2028 году завершится комплексная модернизация аэропорта Горно-Алтайска: будет введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры.
Новый четырехэтажный терминал площадью свыше 30 тысяч квадратных метров обеспечит планируемую пропускную способность 1,1 тысячи пассажиров в час. В рамках реконструкции взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,8 тысячи метров. Количество стоянок увеличится с 10 до 21.
Ожидается, что после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 миллиона человек.