Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм

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"Хочу, конечно, также отметить патриотический туризм. Сегодня как раз общались с коллегами по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе, с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей родины", - сказал он на совещании.