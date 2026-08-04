Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм.
- По его мнению, это поможет увеличить число поездок молодежи и участников СВО к памятным объектам в стране.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм, чтобы увеличить число поездок молодежи и участников СВО к памятным объектам в стране.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России.
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"Хочу, конечно, также отметить патриотический туризм. Сегодня как раз общались с коллегами по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе, с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей родины", - сказал он на совещании.
"Я думаю, что это направление необходимо и дальше развивать", - добавил он, отметив, что вопросы развития патриотического туризма будут дополнительно обсуждаться в Москве после завершения рабочей поездки премьера по регионам Дальнего востока и Сибири.