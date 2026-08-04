Мишустин заявил о росте числа туристов из Китая в России

Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Президент России Владимир Путин также подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.