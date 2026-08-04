Мишустин заявил о росте числа туристов из Китая в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России на фоне решения о взаимной отмене туристических виз.
- Он напомнил о продлении безвизового режима с Китаем до конца 2027 года.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России на фоне решения двух стран о взаимной отмене туристических виз.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер отметил востребованность поездок по РФ среди иностранцев.
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"Существенно больше стало и гостей из Китая, благодаря введенному безвизовому режиму", - сказал он.
Мишустин также напомнил о недавнем решении продлить безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Президент России Владимир Путин также подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.