Мишустин рассказал, кто может въехать в Россию по электронной визе

Краткий пересказ от РИА ИИ Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе.

Период пребывания в России по электронной визе увеличен до 30 дней.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув простоту ее оформления.

Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер отметил востребованность поездок по РФ среди иностранцев.

"Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. Период пребывания в России увеличили практически в два раза - до 30 дней вместо 16", - сказал он.

Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.