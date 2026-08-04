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Мишустин рассказал, кто может въехать в Россию по электронной визе - РИА Новости, 04.08.2026
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08:18 04.08.2026
Мишустин рассказал, кто может въехать в Россию по электронной визе

Мишустин: граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе.
  • Период пребывания в России по электронной визе увеличен до 30 дней.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув простоту ее оформления.
Мишустин во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России. Премьер отметил востребованность поездок по РФ среди иностранцев.
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"Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. Период пребывания в России увеличили практически в два раза - до 30 дней вместо 16", - сказал он.
Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью РИА Новости сообщил, что более 700 тысяч иностранных граждан в 2025 году въехали в Россию по электронной визе.
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